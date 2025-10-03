Alluvione Valencia, UE: aiuti per quasi 1,6 miliardi per la DANA

La Commissione Europea ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio un aiuto di 945 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FsUe) alla Spagna per sostenere la ripresa dalle inondazioni distruttive provocate dall’alluvione generata dalla DANA nell’ottobre 2024 a Valencia. Inoltre, la Commissione ha approvato la riassegnazione di 645 milioni di euro dai fondi della politica di coesione della Spagna tramite il meccanismo Restore, per integrare gli aiuti del FsUe e rafforzare il sostegno europeo agli sforzi di ripresa.

La DANA, acronimo spagnolo per “depressione isolata ad alta quota”, ha colpito nell’ottobre 2024 la regione di Valencia con incessanti forti piogge, provocando gravi inondazioni che hanno ucciso oltre 230 persone e causato ingenti danni.