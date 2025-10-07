Alluvioni e frane in India: si aggrava il bilancio, distrutte le famose piantagioni di tè di Darjeeling

Le piogge torrenziali e le frane hanno causato oltre 30 morti questo fine settimana nei pressi di Darjeeling, nell’estremo nord-est dell’India. Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, la regione è stata inondata da un diluvio di pioggia, che ha causato frane e inondazioni che hanno travolto i pendii delle colline, sommergendo ponti, strade e case. Secondo l’ultimo bilancio fornito dal capo della Polizia locale Praween Prakash, almeno 36 persone sono morte e diverse altre risultano ancora disperse.

Gli eventi meteorologici estremi sono comuni nell’Asia meridionale durante la stagione dei monsoni, tra giugno e settembre, ma gli scienziati sottolineano che il cambiamento climatico ne sta aggravando la gravità e l’impatto. “Le colline del Darjeeling hanno ricevuto oltre 261mm di pioggia sabato. È senza precedenti“, ha osservato Rajkumar Mondalm, Presidente della sezione locale dell’Indian Tea Growers Association. “Non ho mai assistito a un disastro simile in vita mia“, ha insistito.

Distrutte le famose piantagioni di tè

Le piogge torrenziali e le frane hanno distrutto parte delle famose piantagioni di tè della regione. Oltre 950 ettari, circa il 5% della superficie totale coltivata, hanno subito “danni considerevoli a causa delle inondazioni“, ha dichiarato Mondalm. “Quando le acque hanno iniziato a ritirarsi domenica sera, abbiamo notato che le piante di tè erano annegate nel limo in molte piantagioni“, ha detto. “Anche tonnellate di tè già raccolto sono state sommerse”. I produttori di tè hanno già visto gli effetti sulle rese e sulla qualità dei loro raccolti.

Secondo l’Indian Tea Board, l’organizzazione di categoria del settore, la regione del Darjeeling produce circa 10 milioni di chilogrammi di tè all’anno su circa 17.500 ettari di piantagioni.

Il ruolo del cambiamento climatico

Sourish Bandopadhyay, climatologo del Centro Meteorologico di Calcutta, a sud di Darjeeling, ha attribuito l’intensità dell’evento al cambiamento climatico. “Due anni fa, un’eruzione di un lago glaciale ha inondato (la regione)”, ha ricordato. “Questa volta, è stato un inaspettato cambiamento nella traiettoria di un sistema di bassa pressione legato alla fine del monsone a causare queste piogge devastanti”. “Questo è chiaramente un segno del cambiamento climatico nella regione“, ha insistito Bandopadhyay.