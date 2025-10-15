Alluvioni in Venezuela: tragedia nel Bolivar, morti 14 minatori

Alluvioni causate da forti piogge nel Venezuela orientale hanno allagato una miniera d'oro nella città di El Callao, nello Stato di Bolivar

miniera allagata venezuela

Almeno 14 minatori hanno perso la vita a causa delle inondazioni provocate dalle intense piogge che hanno colpito il Venezuela orientale. Secondo una dichiarazione congiunta delle agenzie di soccorso e dell’esercito, i soccorritori stanno lavorando per recuperare i corpi dei lavoratori rimasti intrappolati in una miniera d’oro nei pressi di El Callao, nello Stato di Bolívar. I minatori si trovavano sottoterra quando le precipitazioni torrenziali hanno investito la zona al confine con Guyana e Brasile, allagando numerosi pozzi minerari. “Sono stati colti di sorpresa”, ha dichiarato la governatrice di Bolívar, Yulisbeth García.

L’estrazione dell’oro rappresenta la principale attività economica di El Callao, città situata a circa 800 km a Sud/Est di Caracas e abitata da circa 60mila minatori. Gli incidenti mortali nelle miniere, spesso illegali, sono purtroppo frequenti in tutta l’America del Sud: tra il 2023 e il 2024, nello stesso Stato di Bolívar, almeno 30 minatori hanno perso la vita in crolli di miniere d’oro.

