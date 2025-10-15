Alluvioni in Venezuela: tragedia nel Bolivar, morti 14 minatori

Almeno 14 minatori hanno perso la vita a causa delle inondazioni provocate dalle intense piogge che hanno colpito il Venezuela orientale. Secondo una dichiarazione congiunta delle agenzie di soccorso e dell’esercito, i soccorritori stanno lavorando per recuperare i corpi dei lavoratori rimasti intrappolati in una miniera d’oro nei pressi di El Callao, nello Stato di Bolívar. I minatori si trovavano sottoterra quando le precipitazioni torrenziali hanno investito la zona al confine con Guyana e Brasile, allagando numerosi pozzi minerari. “Sono stati colti di sorpresa”, ha dichiarato la governatrice di Bolívar, Yulisbeth García.

L’estrazione dell’oro rappresenta la principale attività economica di El Callao, città situata a circa 800 km a Sud/Est di Caracas e abitata da circa 60mila minatori. Gli incidenti mortali nelle miniere, spesso illegali, sono purtroppo frequenti in tutta l’America del Sud: tra il 2023 e il 2024, nello stesso Stato di Bolívar, almeno 30 minatori hanno perso la vita in crolli di miniere d’oro.