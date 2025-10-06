Alluvioni lampo a Panama, Chiriquí sott’acqua | VIDEO

Il 5 ottobre intense piogge hanno provocato gravi inondazioni nel distretto di Boquete, nella provincia di Chiriquí, a Panama, secondo quanto riportato dal Sistema Nazionale di Protezione Civile (Sinaproc). Le zone più colpite includono Boquete centro, Bajo Grande, Palo Alto e Jaramillo, con strade allagate e locali commerciali invasi dall’acqua. L’evento ha superato la capacità del sistema fognario e dei corsi d’acqua minori. Fortunatamente non si registrano dispersi. Squadre di emergenza monitorano la situazione e coordinano interventi di pulizia e supporto. A causa delle condizioni meteorologiche, il Ministero dell’Istruzione ha sospeso le lezioni oggi 6 ottobre a Boquete e Cerro Punta.

Alluvioni lampo a Panama, le immagini dal distretto di Boquete