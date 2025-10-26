Alluvioni lampo travolgono il Montenegro: allagamenti, onde anomale e rischio idrogeologico a Ulcinj

Ulcinj, la rinomata località costiera del Montenegro meridionale, è stata colpita stamattina da un’ondata di maltempo di notevole intensità, con piogge torrenziali e improvvise alluvioni lampo che hanno trasformato il paesaggio in poche ore. L’episodio rientra nel classico regime autunnale dei Balcani, quando l’interazione tra aria fredda continentale e flussi umidi dal Mediterraneo genera violenti temporali lungo le coste adriatiche. Le precipitazioni, cadute con eccezionale intensità, hanno provocato un rapido innalzamento dei livelli idrici in particolare nelle aree costiere e nei piccoli corsi d’acqua che sfociano nel mare. L’acqua ha invaso tratti del litorale, sommergendo parzialmente la celebre “Velika Plaža” — la Grande Spiaggia di Ulcinj — e coinvolgendo diverse strutture turistiche.

Temperature più basse della norma e afflusso d’aria balcanica

Nonostante l’intensità del fenomeno, le temperature sono rimaste relativamente miti, tra 18 e 22°C, ma inferiori alle medie stagionali a causa della copertura nuvolosa persistente e dell’afflusso di aria più fresca dai Balcani.

Delta del Bojana: un’area a rischio allagamenti

Particolarmente delicata la situazione nel delta del fiume Bojana, dove le piene improvvise rappresentano un rischio ricorrente. Le aree umide costiere, con un’altitudine inferiore ai 5 metri sul livello del mare, tendono a subire allagamenti quando le piogge intense coincidono con mareggiate, impedendo il normale deflusso verso il mare.

Danni e considerazioni climatiche

Secondo le autorità locali, non si segnalano vittime, ma i danni alle infrastrutture balneari e stradali risultano diffusi. Il maltempo ha evidenziato ancora una volta la fragilità idrogeologica della costa montenegrina, esposta ai fenomeni estremi autunnali che, negli ultimi anni, stanno diventando più frequenti e violenti anche per effetto delle acque marine insolitamente calde nel Mediterraneo orientale.

Un evento che conferma quanto la variabilità climatica stia modificando l’intensità e la distribuzione delle precipitazioni nel bacino adriatico, trasformando una normale perturbazione stagionale in un episodio di emergenza idro-meteorologica.