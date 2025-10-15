Alluvioni Messico: aumenta ancora il bilancio di morti e dispersi

È salito a 66 il bilancio delle vittime e a 75 quello dei dispersi nelle alluvioni che hanno colpito cinque Stati del Messico nei giorni scorsi, a causa delle piogge torrenziali scatenate dall’uragano Priscilla e dalla tempesta tropicale Raymond. Lo ha reso noto la Protezione Civile. Gli Stati colpiti sono Queretaro, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosì e Veracruz. Il governo ha dispiegato agenti dell’Esercito, della Marina e della Guardia Nazionale per fornire assistenza alla popolazione colpita e distribuire cibo e acqua potabile. Inoltre, oggi il Presidente Claudia Sheinbaum ha annunciato la creazione di una pagina di informazione pubblica per diffondere gli aggiornamenti sulle piogge e sui soccorsi.