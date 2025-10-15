Alpinista bloccata in parete, intervento nel Maceratese

Intervento di soccorso in parete nel Maceratese: una donna è scivolata riportando un trauma alla caviglia che le ha impedito di proseguire

soccorso alpino generica

Intervento di soccorso in parete nel Maceratese per un’alpinista rimasta ferita mentre scalava la Via “Duri e Osti” a Gelagna Alta, Serravalle di Chienti. La donna, impegnata sul terzo tiro della via, è scivolata riportando un trauma alla caviglia che le ha impedito di proseguire autonomamente. È stato immediatamente attivato l’elisoccorso regionale Icaro 02: un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Marche (CNSAS) è stato verricellato sul posto, dove ha raggiunto, stabilizzato e recuperato l’infortunata tramite triangolo di evacuazione. Successivamente, la donna è stata trasportata all’ospedale di Camerino per accertamenti.

