Alpinista bloccata in parete, intervento nel Maceratese

Intervento di soccorso in parete nel Maceratese per un’alpinista rimasta ferita mentre scalava la Via “Duri e Osti” a Gelagna Alta, Serravalle di Chienti. La donna, impegnata sul terzo tiro della via, è scivolata riportando un trauma alla caviglia che le ha impedito di proseguire autonomamente. È stato immediatamente attivato l’elisoccorso regionale Icaro 02: un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Marche (CNSAS) è stato verricellato sul posto, dove ha raggiunto, stabilizzato e recuperato l’infortunata tramite triangolo di evacuazione. Successivamente, la donna è stata trasportata all’ospedale di Camerino per accertamenti.