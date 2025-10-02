Ancora incendi in Sardegna: tre Canadair in azione

La campagna antincendio boschivo volge quasi al termine ma in Sardegna i Canadair sono dovuti intervenire su due incendi nell’Oristanese e nel sud dell’Isola. Nel primo caso, a Siris si sono alzati in volo due Canadair per un rogo sul quale hanno operato anche gli elicotteri della flotta regionale di Villasalto e Fenosu, oltre a diverse squadre a terra. Le fiamme hanno minacciato la vicina strada provinciale. Un solo aereo della Protezione Civile nazionale è, invece, intervenuto a Guamaggiore in località Gutturru Mitza Orru. Anche qui è stato mobilitato un elicottero proveniente da Villasalto.

Altri elicotteri della macchina antincendio regionale sono stati chiamati a operare a Carbonia, nel Sulcis, San Basilio, nel sud Sardegna e Norbello, nell’Oristanese.