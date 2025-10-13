Antartide a rischio: la pesca al krill minaccia l’equilibrio dell’ecosistema

Balene, pinguini e foche della Penisola Antartica dipendono dal krill antartico (Euphausia superba) per la loro sopravvivenza. In un contesto già critico a causa del riscaldamento climatico e della riduzione del ghiaccio marino, questi animali si trovano ora a fronteggiare una nuova minaccia: la ripresa di una pesca industriale più intensa e concentrata. Nell’agosto 2024 è stato raggiunto il limite massimo di cattura in anticipo rispetto al passato, dopo che la Commissione per la Conservazione delle Risorse Marine Viventi dell’Antartico (CCAMLR) ha lasciato decadere una misura fondamentale (CM 51-07) che regolava la distribuzione delle attività di pesca per limitare l’impatto sugli ecosistemi locali.

Il ruolo cruciale del krill e i primi segnali di allarme

Il krill è una specie chiave dell’ecosistema degli oceani, non solo come fonte primaria di nutrimento per molte specie, ma anche per il suo contributo al ciclo globale del carbonio. Tuttavia, con la concentrazione della pesca nelle aree più ricche, già utilizzate da predatori come le megattere, i pinguini chinstrap e le foche orsine, si osservano segnali preoccupanti: calo della natalità nelle balene, diminuzione della sopravvivenza dei cuccioli di foca, e un drastico declino delle popolazioni di pinguini, legati alla scarsità di krill in momenti critici della riproduzione e dell’alimentazione. Il sovrapporsi della gestione delle aree di pesca, aggravato dal cambiamento climatico, aumenta la pressione sugli ecosistemi già fragili.

Una scelta urgente per salvaguardare l’ecosistema

La fine della regolamentazione rappresenta un passo indietro per la gestione precauzionale e sostenibile del CCAMLR. Senza una distribuzione geografica controllata delle attività di pesca, si rischia un impatto irreversibile sulle specie che popolano questa regione unica al mondo. A ottobre, i Paesi membri del CCAMLR avranno l’opportunità di ristabilire un approccio responsabile, con l’introduzione di una nuova strategia di gestione e la possibile creazione di un’area marina protetta nella Penisola Antartica. Il futuro dell’Antartico dipenderà dalla capacità di scegliere tra lo sfruttamento intensivo e la conservazione dell’equilibrio ecologico.