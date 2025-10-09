Aperta un’indagine su Tesla: le auto con guida autonoma avrebbero commesso infrazioni

Le autorità statunitensi hanno aperto un’indagine su Tesla dopo alcune segnalazioni secondo cui le auto dotate del sistema di guida autonoma Full Self-Driving avrebbero commesso diverse infrazioni, tra cui circolare contromano e non fermarsi ai semafori rossi. Secondo la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agenzia federale per la sicurezza stradale, sono stati segnalati più di 50 episodi di questo tipo.

L’inchiesta

L’inchiesta riguarda poco meno di 2,9 milioni di veicoli dotati di quella specifica funzione di guida autonoma. Il procedimento preliminare servirà a valutare “l’estensione, la frequenza e le potenziali conseguenze sulla sicurezza” di questa modalità, che consente all’auto di cambiare corsia e svoltare autonomamente, ma richiede comunque al conducente di restare sempre pronto a intervenire. La NHTSA indagherà inoltre su episodi in cui le auto sarebbero finite nella corsia opposta durante una svolta, in alcuni casi con scarso margine di reazione per chi si trovava al posto di guida.