Apple fa la storia: raggiunti i 4.000 miliardi di dollari! Ecco il segreto del suo nuovo boom

Apple ha appena raggiunto un traguardo storico: la società è entrata nel club, ristrettissimo, delle aziende pubbliche con una capitalizzazione di mercato superiore ai 4.000 miliardi di dollari. Un gruppo in cui, fino ad oggi, figuravano solo Microsoft e Nvidia, entrambe arrivate al traguardo all’inizio del 2025. Le azioni di Apple (AAPL) sono salite dello 0,1% martedì, proseguendo un forte rimbalzo sostenuto soprattutto dalle vendite record dell’iPhone 17, anche in Cina, un mercato in cui la Mela aveva faticato negli ultimi anni.

Si tratta di una vera e propria rinascita per l’azienda guidata da Tim Cook, che nei mesi scorsi aveva dovuto affrontare una serie di sfide: dai dazi imposti dal presidente Donald Trump, ai ritardi nei prodotti basati su intelligenza artificiale, fino alle pressioni per produrre più smartphone sul suolo americano. In un solo giorno di aprile, il titolo Apple aveva perso oltre 310 miliardi di dollari di valore. Eppure, il colosso californiano ha dimostrato di avere ancora una carta vincente: l’iPhone. Nonostante la concorrenza spietata e le critiche sulla lentezza nell’abbracciare l’AI, lo smartphone simbolo dell’azienda continua a trainare i risultati e a entusiasmare sia i consumatori che Wall Street.

La situazione Apple

Nel 2025, le azioni Apple sono salite di circa 7%, un risultato inferiore sia al 30,7% di guadagno registrato nel 2024, sia al +17% dell’indice di mercato generale. Tuttavia, il raggiungimento del tetto dei 4 trilioni conferma che Apple resta un pilastro del mercato tecnologico globale. La corsa dei titoli tech è stata alimentata soprattutto dal boom dell’intelligenza artificiale: Nvidia, principale fornitore di chip per l’AI, e Microsoft, leader nel cloud e nei modelli linguistici, hanno anticipato Apple nel traguardo. Un segnale chiaro: l’AI è diventata la nuova frontiera che guida le valutazioni di Wall Street.

Apple, però, non è nuova ai record. È stata la prima azienda a raggiungere la soglia del trilione di dollari nel 2018, poi i 2 trilioni nel 2020, i 3 trilioni nel 2022 (chiudendo ufficialmente sopra quel livello nel giugno 2023). Ora, con i 4 trilioni, Apple riscrive ancora una volta la storia della finanza mondiale. Come ha sottolineato l’analista Dan Ives di Wedbush Securities, “è chiaro che Tim Cook e il suo team hanno finalmente trovato la formula vincente con l’iPhone 17. Ora, però, il mercato attende con impazienza la grande strategia AI che Apple dovrà presto svelare”.

Per ora, almeno, l’iPhone continua a essere il motore che spinge Apple sempre più in alto. Ma il futuro, inevitabilmente, parla di intelligenza artificiale.