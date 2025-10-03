Apple potrebbe lanciare nel 2026 i suoi primi occhiali smart

Apple ha deciso di accelerare lo sviluppo di occhiali per la realtà aumentata, riallocando parte dei team impegnati sui visori Vision Pro. La scelta risponde alla crescente pressione competitiva di Meta, che ha recentemente lanciato i Meta Ray-Ban Display, occhiali dotati di schermo e comandi vocali. Secondo Bloomberg, Apple inizialmente prevedeva di introdurre i propri occhiali nel 2027, ma l’avanzata di Meta ha spinto l’azienda ad anticipare i piani. L’obiettivo è non rimanere indietro in un settore che potrebbe ridefinire il ruolo degli smartphone.

Il primo modello in sviluppo, nome in codice N50, sarà collegato a un iPhone e privo di display autonomo. Apple punta a lanciarlo già nel 2025, con un rilascio anticipato rispetto alla roadmap originaria. La tempistica coincide con l’arrivo, previsto nel 2026, di una versione potenziata di Siri basata su intelligenza artificiale generativa: l’assistente dovrebbe diventare il fulcro dell’esperienza utente sia sugli occhiali sia sui visori.

Nonostante la nuova priorità, Apple non abbandonerà i Vision Pro. Documenti della Federal Communications Commission indicano infatti che l’azienda sta lavorando a una versione aggiornata e più leggera del visore, che attualmente costa 3.499 dollari. In questo modo, Apple porterà avanti una doppia strategia, investendo sia sulla realtà aumentata sia sulla realtà virtuale.