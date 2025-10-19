Arianespace prepara quattro nuovi lanci di Ariane 6 entro la fine del 2025

Arianespace si prepara a una fitta serie di missioni con il nuovo razzo Ariane 6, che chiuderà il 2025 con quattro lanci. Come annunciato da Arianespace all’inizio di ottobre, la missione VA265 è prevista per il 4 novembre 2025. Ariane 6, il nuovo lanciatore europeo per carichi pesanti, lancerà il satellite Copernicus Sentinel-1D dell’Unione Europea dallo spazioporto europeo nella Guyana francese. La missione sarà il terzo volo commerciale per Ariane 6. Il satellite verrà posizionato in orbita eliosincrona (SSO) a un’altitudine di circa 693km. La separazione del satellite avverrà circa 34 minuti dopo il decollo.

Il satellite Sentinel-1D fa parte di Copernicus, la componente di osservazione della Terra del Programma Spaziale dell’Unione Europea. Copernicus è gestito e finanziato dall’Unione Europea con un contributo parziale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Essendo il sistema di osservazione della Terra più avanzato al mondo, Copernicus fornisce dati e servizi di osservazione della Terra continui, gratuiti e affidabili ad autorità pubbliche, aziende e cittadini di tutto il mondo. Sentinel-1D sarà dotato di tecnologia radar avanzata per fornire immagini della superficie terrestre in qualsiasi condizione atmosferica, giorno e notte, fornendo dati essenziali per il monitoraggio del ghiaccio marino, il tracciamento di iceberg e ghiacciai, la subsidenza e le fuoriuscite di petrolio.

Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), è il contraente principale di Sentinel-1D, arrivato nella Guyana francese l’11 settembre 2025.

Gli altri lanci di Ariane 6

L’ultimo lancio di Arianespace del 2025, la missione VA266, metterà in orbita una coppia di satelliti Galileo (Galileo L14), al servizio del sistema europeo di navigazione satellitare globale ad altissime prestazioni. La missione VA266 sarà il quarto volo commerciale per Ariane 6. Utilizzerà un Ariane 6 con due booster, l’Ariane 62, che ha volato con successo in questa versione fin dal suo volo inaugurale nel 2024.

Il primo lancio dell’Ariane 6 con quattro booster, l’Ariane 64, sarà effettuato dopo Galileo. Chiamata missione VA267, porterà in orbita i satelliti della costellazione a banda larga Project Kuiper di Amazon.

Le date di lancio delle missioni VA266 e VA267 saranno annunciate circa un mese prima del lancio.

Questa sequenza di missioni conferma l’impegno di Arianespace nel garantire all’Europa un accesso autonomo e competitivo allo spazio.