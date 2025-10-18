Arriva la tempesta tropicale Fengshen, evacuazioni di massa nelle Filippine orientali

Migliaia di residenti sono stati evacuati da un’isola al largo delle Filippine orientali a causa dell’imminente arrivo della tempesta tropicale Fengshen, che minaccia di provocare inondazioni costiere e frane. Secondo quanto riferito dall’Ufficio provinciale per la gestione dei disastri, oltre 9mila abitanti dell’isola di Catanduanes sono stati trasferiti in zone più sicure nell’ambito di un piano di evacuazione già collaudato. Il governo provinciale ha ordinato alle autorità locali di attivare i propri piani di emergenza per i residenti che vivono nelle aree ad alto rischio, tra cui le coste, le pianure e i pendii soggetti a smottamenti, ha dichiarato il funzionario Gerry Rubio.

Le previsioni meteo indicano che l’occhio della tempesta raggiungerà in giornata le acque al largo dell’isola, che conta circa 270mila abitanti, nella regione di Bicol, accompagnato da venti con raffiche fino a 80 km/h. Anche le province vicine di Sorsogon e Albay hanno predisposto evacuazioni preventive.

Fengshen arriva in un momento particolarmente difficile per il Paese, già provato da una serie di terremoti che nelle ultime 3 settimane hanno causato almeno 87 vittime, e dal recente passaggio dei tifoni Bualoi e Ragasa.

Ogni anno le Filippine vengono colpite o sfiorate da circa 20 tempeste tropicali o tifoni, che colpiscono in particolare le regioni più povere del Paese.