Asia, le conseguenze della pressione occidentale sull’acquisto di petrolio russo

Secondo fonti commerciali e analisti, la pressione esercitata da Stati Uniti ed Europa sugli acquirenti asiatici di energia russa potrebbe limitare le importazioni di petrolio dell’India a partire da dicembre, con conseguente riduzione delle forniture per la Cina, mentre è improbabile che il Giappone interrompa per ora le sue spedizioni di GNL di Sakhalin. Washington sta esercitando pressioni su Cina, India e Giappone attraverso negoziati commerciali per ridurre i loro acquisti di petrolio e GNL russi, mentre la Gran Bretagna ha appena imposto sanzioni ad entità cinesi e indiane. Potrebbero seguire ulteriori sanzioni da parte dell’Unione Europea. I Paesi occidentali affermano che Mosca sta utilizzando i suoi proventi energetici per finanziare la guerra in Ucraina.

Queste misure arrivano dopo che la Russia ad ottobre ha aumentato le esportazioni di petrolio, poiché gli attacchi dei droni ucraini alle sue raffinerie hanno ridotto la lavorazione del greggio. La società di analisi Kpler prevede che le importazioni via mare del petrolio russo di qualità chiave da parte di Cina e India ad ottobre rimbalzeranno a circa 3,1 milioni di barili al giorno, il volume più alto da giugno. “Queste importazioni dovrebbero restare elevate fino a novembre, dato il forte aumento delle esportazioni dalla Russia”, ha affermato Muyu Xu, analista petrolifero senior di Kpler, che ha aggiunto: “tuttavia, le improvvise sanzioni del Regno Unito sulle raffinerie cinesi e indiane – e la possibilità di ulteriori misure da parte dell’Unione europea o degli Stati Uniti – potrebbero indurre gli acquirenti ad adottare un approccio più cauto nell’effettuare nuovi ordini, finché non emergeranno ulteriori chiarimenti”.

La situazione delle raffinerie indiane

Ieri un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che le raffinerie indiane stanno già riducendo le importazioni di petrolio russo del 50%. Fonti indiane hanno affermato che il taglio non è ancora visibile, sebbene potrebbe riflettersi nei dati sulle importazioni di dicembre o gennaio. Secondo diverse fonti, le raffinerie avevano già effettuato ordini per il carico di novembre, che includevano anche alcuni carichi per l’arrivo a dicembre. “Non crediamo che l’India possa interrompere gli acquisti di petrolio russo dall’oggi al domani – ha spiegato la società di consulenza FGE -, anche se avesse accettato di farlo, poiché almeno 700.000 barili al giorno di importazioni indiane di greggio russo sono a termine. Il volume massimo di flussi di greggio russo verso l’India che riteniamo potenzialmente a rischio nel breve termine è costituito da 0,8-1 milione di barili al giorno di volumi spot che le raffinerie indiane acquisiscono”.

Secondo FGE, la Cina “potrebbe assorbire parte dei volumi sottratti all’India, poiché gli sconti sul greggio russo si amplieranno ulteriormente. Nel frattempo, le raffinerie indiane hanno acquistato greggio raro della Guyana, diversificando gli acquisti che mitigherebbero l’impatto sulle loro operazioni, in caso di taglio dell’offerta russa”.