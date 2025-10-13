Assemblea del Circolo Polare Artico 2025: confronto sul cambiamento climatico e la geopolitica dei territori del Nord

Quest’anno dal 16 al 18 ottobre a Reykjavík, in Islanda, l’Assemblea del Circolo Polare Artico torna con un appuntamento cruciale per affrontare le sfide globali che attraversano una delle regioni più vulnerabili del pianeta: le aree circumpolari dell’Artico e i territori nordici. Tra i protagonisti, l’Università dell’Artico (UArctic), i suoi gruppi tematici di ricerca e numerose istituzioni affiliate, impegnate a promuovere un dialogo tra indagine scientifica, comunità locali e autorità competenti con poteri decisionali. In primo piano: crisi climatica, perdita della criosfera, sicurezza, cooperazione accademica e resilienza delle popolazioni indigene.

Governance, cambiamento climatico e comunità artiche

Il 15 ottobre, come pre-apertura dell’Assemblea, il seminario “Sfide artiche: navigare verso futuri condivisi” riunisce accademici, rappresentanti politici e attivisti per riflettere su quattro aree chiave: il destino delle strutture di governance artiche di fronte alle tensioni geopolitiche, il drammatico impatto della perdita di ghiaccio marino e permafrost, le strategie di adattamento delle comunità locali e il ruolo dell’istruzione superiore nel Nord. Tra i relatori principali, studiosi di spicco come Tuija Turunen, Dimitrios Dalaklis e Hanne H. Christiansen.

Dialogo geopolitico e protagonismo giovanile

Il programma include numerose sessioni promosse da UArctic o co-organizzate dal suo network. Tra queste, spiccano i dibattiti su multilateralismo e sicurezza artica in tempi di crisi globale, riflessioni su governance sostenibile e conservazione, e momenti dedicati alla fiducia e alla cooperazione transfrontaliera. La prospettiva delle nuove generazioni sarà centrale nel concorso “My Northern Project”, dove giovani studiosi presenteranno progetti per il futuro dell’Artico.

I partecipanti hanno l’opportunità di presentare pubblicamente le loro ricerche legate al Nord, affiancando la delegazione istituzionale.

Durante la finale internazionale del concorso, i giovani studenti devono salire sul palco e catturare l’attenzione di un pubblico eterogeneo con una presentazione in inglese, chiara e coinvolgente, del loro progetto di ricerca. Il formato è rigoroso: un massimo di cinque minuti di esposizione e dieci diapositive statiche per illustrare le proprie idee.

Tra geopolitica e conoscenza indigena

Le sessioni finali esploreranno i temi più urgenti e controversi del dibattito artico: l’erosione culturale e ambientale vista attraverso le lenti delle Arctic Critical Studies, l’importanza della fiducia istituzionale e il valore delle reti educative come strumento di coesione tra i poli. Verrà inoltre presentato il progetto vincitore del Frederik Paulsen Arctic Academic Action Award, scelto per il suo impatto concreto sulla regione. Tutto questo in un contesto in cui la conoscenza locale e indigena, il dialogo tra discipline e la cooperazione internazionale sono strumenti fondamentali per affrontare un’epoca di profondi cambiamenti climatici e geopolitici.