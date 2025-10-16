Asteroide appena scoperto sfiora la Terra, è passato più vicino della Luna

Ieri un piccolo visitatore cosmico ha sfiorato la Terra. L’asteroide 2025 TP5, scoperto appena 2 giorni prima del suo arrivo, è passato a 97mila km dal nostro pianeta, meno di un quarto della distanza media che ci separa dalla Luna. Secondo i dati del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, il momento di massimo avvicinamento è avvenuto alle 22:09 ora italiana (20:09 UTC). Nessun rischio per la Terra, ma un’occasione preziosa per la comunità scientifica, che ha potuto osservare in tempo reale il passaggio di un corpo celeste scoperto pochissimo tempo prima del suo fly-by.

Un asteroide “last minute”

L’asteroide 2025 TP5 è un piccolo oggetto di circa 16 metri di diametro, dimensioni simili a quelle del meteorite di Cheljabinsk, che nel 2013 esplose sopra la Russia generando onde d’urto e danni a migliaia di edifici. A differenza di quell’evento imprevisto, 2025 TP5 è stato individuato in anticipo, anche se per un soffio: la scoperta risale alle prime ore del 13 ottobre, appena 48 ore prima del passaggio ravvicinato.

A individuarlo sono stati gli astronomi del sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), una rete di telescopi situati alle Hawaii e progettati proprio per scoprire asteroidi in avvicinamento alla Terra. I dati sono stati rapidamente condivisi con il Minor Planet Center, che ha confermato e diffuso la scoperta all’intera comunità scientifica.

La corsa verso la Luna

Dopo aver salutato la Terra, 2025 TP5 sta ora proseguendo il suo viaggio attraverso il sistema Terra-Luna. Secondo le previsioni del JPL, oggi, 16 ottobre, l’asteroide passerà a circa 120mila km dalla superficie lunare. Anche in questo caso non c’è alcun rischio di impatto, ma l’evento offre un’opportunità preziosa per testare le capacità dei sistemi di tracciamento e dei modelli orbitali.

Sorvegliare il cielo: una sfida vinta dalla tecnologia

Negli ultimi decenni, gli astronomi hanno messo a punto una vera e propria rete di difesa planetaria. Programmi come ATLAS, NEOWISE e il futuro NEO Surveyor hanno l’obiettivo di individuare e catalogare gli asteroidi vicini alla Terra (NEA, Near-Earth Asteroids), in modo da riconoscere per tempo eventuali minacce.

Grazie a queste tecnologie, eventi come quello di 2025 TP5 non sono più eccezionali: ogni mese, piccoli asteroidi passano nelle vicinanze del nostro pianeta, spesso a distanze inferiori a quelle dei satelliti geostazionari. Alcuni, come accaduto a inizio ottobre, si sono spinti persino a quote paragonabili all’altitudine della Stazione Spaziale Internazionale.