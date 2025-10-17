Astronauti dell’ESA completano l’addestramento per l’elicottero: è un passo verso le future missioni

Gli astronauti dell’ESA Alexander Gerst, Matthias Maurer, Samantha Cristoforetti e Thomas Pesquet hanno partecipato a un programma di addestramento di tre settimane presso l’International Helicopter Training Centre di Bückeburg, in Germania. Il corso prevedeva una settimana di addestramento al simulatore seguita da due settimane di volo pratico su elicotteri EC135, con operazioni condotte sulla Germania centrale e in zone montuose delle Alpi tedesche. Alexander e Matthias hanno iniziato il corso a metà settembre, mentre Samantha e Thomas si sono uniti a loro all’inizio di ottobre. Il gruppo ha formalmente completato l’addestramento oggi.

L’addestramento in elicottero offre un’analogia realistica delle dinamiche degli atterraggi planetari, che richiedono capacità come il decollo e l’atterraggio verticale, capacità decisionali basate sul terreno e alti livelli di coordinamento e consapevolezza della situazione. Queste competenze sono essenziali per le future missioni spaziali umane, compresi gli allunaggi, in cui gli astronauti scenderanno sulla superficie utilizzando un sistema di atterraggio umano e successivamente rientreranno in orbita. Le manovre dell’elicottero rispecchiano fedelmente queste fasi della missione, aiutando gli astronauti ad acquisire competenza in ambienti che richiedono precisione e adattabilità.

Le parole dei protagonisti

“L’esplorazione spaziale è una delle imprese più ambiziose dell’Europa e questa collaborazione con la Bundeswehr è un ottimo esempio di come l’ESA stia preparando i suoi astronauti alle realtà dell’esplorazione lunare. Con progetti come Argonaut, il nostro programma Terrae Novae e questa formazione pratica, stiamo sviluppando le competenze e la preparazione per mantenere l’Europa e i nostri astronauti in prima linea nelle future missioni di esplorazione spaziale”, afferma Daniel Neuenschwander, Direttore dell’ESA per l’Esplorazione Umana e Robotica.

Il programma riflette l’impegno dell’ESA nella cooperazione internazionale e nella preparazione degli astronauti per le future operazioni sulla superficie lunare. Il completamento di questo addestramento qualifica inoltre gli astronauti dell’ESA per l’addestramento avanzato con elicotteri negli Stati Uniti. Tutti gli astronauti dell’ESA sono tenuti a completare un addestramento simile nell’ambito di un’iniziativa più ampia volta a dotare gli equipaggi europei delle competenze necessarie per le operazioni sulla superficie lunare.

“Abbiamo ricevuto un corso di addestramento per elicotteri molto denso dall’esercito tedesco, incentrato su avvicinamenti e atterraggi impegnativi in ​​terreni difficili. È stato affascinante raggiungere un livello di capacità che ci ha permesso di atterrare sulle creste ghiacciate delle Alpi tedesche in sole tre settimane, a dimostrazione dell’elevato livello di competenza dei nostri istruttori della Bundeswehr. Sfruttare la loro competenza è essenziale per i nostri futuri passi nell’esplorazione lunare”, afferma Alexander Gerst.

“Presso la struttura LUNA dell’ESA, simuliamo le operazioni sulla superficie lunare in modo estremamente dettagliato, una volta raggiunta la superficie. Ma prima dobbiamo arrivarci. Nulla può sostituire la complessità del volo verticale nel mondo reale. Questo addestramento con elicotteri integra perfettamente il nostro lavoro di simulazione di volo sulla superficie e ci aiuta a prepararci per la realtà, arricchendo significativamente la competenza europea nelle operazioni di volo spaziale umano”, afferma Matthias Maurer.

“Questo addestramento è un’ottima opportunità per esercitarsi in un ambiente operativo reale e acquisire nuove competenze nel volo verticale e nell’atterraggio, necessarie per operare i lander lunari. È fantastico vedere ancora una volta come l’esperienza dell’aviazione militare possa supportare l’esplorazione spaziale”, afferma Samantha Cristoforetti.

“Come pilota, sono abituato a pilotare velivoli ad ala fissa, dove le dinamiche di decollo e atterraggio sono molto diverse. Volare in elicottero richiede un livello completamente nuovo di precisione e consapevolezza spaziale, soprattutto su terreni ristretti o irregolari. È un’eccellente analogia per le future missioni lunari”, afferma Thomas Pesquet.