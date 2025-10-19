Astronomia, Webb conferma che GRB 250702B è l’esplosione cosmica più energetica mai registrata

Considerando le immense dimensioni dell’Universo, non sorprende che lo spazio ci nasconda ancora molti segreti. Recentemente, gli astronomi ritengono di essersi imbattuti in un tipo di esplosione cosmica mai vista prima, che sta mettendo in discussione ciò che pensavamo di sapere sulla morte delle stelle. In un articolo disponibile sul server di preprint arXiv, gli scienziati segnalano il lampo gamma (GRB) più lungo mai registrato. Questo evento unico è stato individuato dal telescopio Fermi della NASA il 2 luglio 2025 ed è chiamato GRB 250702B.

I lampi gamma sono le esplosioni più potenti e violente dell’Universo e di solito durano da pochi millisecondi a diversi minuti. Si verificano quando il nucleo di una stella massiccia collassa in un buco nero o quando due oggetti compatti, come buchi neri o stelle di neutroni, si fondono. Gli eventi GRB sono incredibilmente luminosi e possono oscurare brevemente intere galassie.

Tuttavia, GRB 250702B ha continuato a brillare per un giorno intero. Le normali esplosioni cosmiche si verificano solo una volta: non si può far esplodere una stella due volte. Quindi, cosa stava succedendo? Per scoprirlo, gli astronomi avevano bisogno di conoscerne la distanza, il che avrebbe potuto aiutarli a calcolarne la potenza e restringere l’elenco delle possibili cause.

Il team ha utilizzato il potente telescopio spaziale James Webb per calcolare la distanza e, incorporando questa misurazione nei calcoli energetici, ha scoperto che si trattava dell’esplosione cosmica più energetica mai registrata. Poiché la maggior parte dei lampi gamma lunghi è accompagnata da una supernova massiccia, gli astronomi ne hanno cercata una nelle vicinanze. Tuttavia, non sono riusciti a trovare una supernova luminosa, sebbene una più debole possa essere nascosta dalla polvere della galassia ospite.

“Le nostre osservazioni hanno confermato che GRB 250702B è un evento sorprendentemente distante, data la luminosità osservata nella sua galassia ospite. Il rilascio di energia associato è sufficiente a mettere a dura prova, ma non a infrangere definitivamente, i modelli canonici di GRB collapsar”, scrivono i ricercatori.

Possibili cause

Gli autori dello studio ipotizzano che GRB 250702B sia stato causato da una forma molto insolita di stella collassante o da un buco nero che ha distrutto una piccola stella. Un’altra scoperta sorprendente è stata che la galassia ospite è estremamente grande e incredibilmente polverosa. Di solito, i GRB si verificano in piccole galassie giovani con formazione stellare. Questo potrebbe significare che l’ambiente sia stato importante nella creazione dell’insolito GRB, come sottolineano gli astronomi nel loro articolo.

“L’identificazione di un GRB così esotico in una galassia così insolita solleva la possibilità che l’ambiente sia stato importante nel canale progenitore che ha creato GRB 250702B“, concludono gli autori.

Quindi ci sono ancora molti misteri da risolvere su GRB 250702B. Ciò include la ricerca della supernova nascosta, il monitoraggio a lungo termine del bagliore residuo del GRB e la creazione di nuovi modelli per spiegare questo raro evento.