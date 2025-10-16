Attacchi aerei e incendi: blackout energetici in quasi tutta l’Ucraina

A causa di una serie di attacchi aerei russi intensificati contro le infrastrutture energetiche, quasi tutta l’Ucraina si trova a fronteggiare interruzioni di corrente. Si tratta del quarto inverno consecutivo di blackout dal momento in cui la Russia ha lanciato l’invasione su larga scala nel febbraio 2022. Il Ministero dell’Energia ucraino ha confermato che solo due regioni non sono state colpite. La regione orientale di Donetsk, al fronte del conflitto, è infatti esentata, mentre la regione settentrionale di Chernihiv sta già affrontando interruzioni di corrente orarie.

Gli attacchi russi non si limitano alle reti elettriche, ma si sono intensificati anche contro le ferrovie ucraine. Nel frattempo, l’Ucraina ha intensificato le sue offensive contro le raffinerie di petrolio russe, sia nelle regioni di confine che oltre. Uno degli obiettivi principali è stato un deposito di petrolio nella penisola di Crimea, che Mosca ha illegalmente annesso nel 2014. Dopo il secondo attacco con droni in una settimana, l’area è in fiamme da tre giorni.

Incendio di grandi dimensioni

Il terminale marino di petrolio di Feodosia, il più grande della Crimea, è una delle infrastrutture logistiche più importanti per l’esercito russo in Ucraina. Le forze armate ucraine hanno dichiarato che ben 16 serbatoi di carburante sono stati danneggiati, con un incendio di grandi dimensioni ancora attivo.

Gli attacchi alle raffinerie di petrolio e ai gasdotti russi hanno avuto un impatto significativo sulle esportazioni di carburante della Russia, portandole ai livelli più bassi dall’inizio del conflitto, secondo i dati dell’Agenzia Internazionale dell’Energia. Questo ha causato carenze di carburante e aumenti dei prezzi in alcune regioni della Russia.

Il Ministero dell’Energia ucraino ha annunciato che sono in corso restrizioni energetiche di emergenza in tutte le regioni colpite dagli attacchi russi. Il gestore della rete elettrica, Ukrenergo, ha sottolineato che i lavori di emergenza sono in corso, e ha invitato i consumatori che ancora dispongono di elettricità a utilizzarla con parsimonia.

La compagnia elettrica di Leopoli, nell’Ucraina occidentale, ha comunicato che, data la natura emergenziale delle interruzioni, non è possibile avvisare i consumatori con anticipo. Il governo ucraino ha confermato che si continuerà a fare fronte alla situazione con le risorse a disposizione, in attesa di un miglioramento delle condizioni, mentre la guerra continua a colpire la vita quotidiana dei cittadini.