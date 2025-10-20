Attacco a un impianto di gas ferma Orenburg: effetto domino sulla produzione energetica

Un attacco ucraino con un drone all’impianto di gas russo di Orenburg ha costretto il Kazakistan a ridurre la produzione del suo giacimento di petrolio e gas condensato di Karachaganak, secondo quanto riferito all’agenzia Reuters da due fonti del settore. Il Ministero dell’energia kazako ha dichiarato che Orenburg, uno dei più grandi impianti di lavorazione del gas al mondo, dopo l’attacco è stato costretto a sospendere l’approvvigionamento di gas dal Kazakistan. L’Ucraina ha confermato di aver colpito un impianto di gas nella regione di Orenburg, circa 1.700 chilometri a est del confine russo con l’Ucraina, e una raffineria di petrolio nella regione di Samara.

Da agosto, Kiev ha intensificato gli attacchi alle raffinerie russe e ad altri impianti energetici per cercare di interrompere le forniture di carburante e privare Mosca dei finanziamenti. Secondo due fonti – che hanno parlato in condizione di anonimato – oggi la produzione di Karachaganak è scesa tra le 25.000 tonnellate (196.500 barili al giorno) e le 28.000 tonnellate, rispetto al livello abituale di 35.000-35.500. Le fonti hanno aggiunto che Orenburg, controllata da Gazprom, oggi potrebbe riprendere l’approvvigionamento di gas da Karachaganak. Tuttavia, non hanno specificato quando verranno ripristinati i normali livelli di fornitura.

La produzione di petrolio e gas a Karachaganak

La produzione di petrolio e gas a Karachaganak è strettamente collegata, il che significa che il giacimento non è in grado di produrre molto petrolio, se la sua produzione di gas è in calo. Oltre alla lavorazione a Orenburg, il gas di Karachaganak viene utilizzato per la reiniezione per mantenere la pressione del giacimento e per la produzione di Energia elettrica presso gli impianti locali.

Nel 2024 Karachaganak ha prodotto circa 263.000 barili al giorno di petrolio. Il giacimento viene esportato dal Caspian Pipeline Consortium tramite un terminal russo sul Mar Nero e attraverso l’oleodotto russo Druzhba verso la Germania. Il giacimento è gestito da un consorzio che comprende la statunitense Chevron (18%) e le società energetiche europee Shell ed Eni (29,25%). Anche la russa Lukoil (13,5%) e la società locale KazMunayGaz (10%) detengono delle quote. Il consorzio, Gazprom e il Ministero dell’Energia kazako non hanno commentato. Le autorità kazake lo scorso anno hanno concordato con gli azionisti di Karachaganak la costruzione di un nuovo impianto di trattamento del gas nel giacimento con una capacità annua fino a 4 miliardi di metri cubi, la cui entrata in funzione è prevista per il 2028.

Tuttavia, il progetto è stato sospeso dall’attuale consorzio e il governo sta cercando nuovi investitori, con l’obiettivo di attrarre aziende kazake. Alcune fonti del settore hanno affermato che la produzione di condensato di petrolio e gas a Karachaganak a settembre è diminuita del 24% rispetto ad agosto, attestandosi a 200.000 barili al giorno, a causa della manutenzione presso l’impianto di Orenburg.