Attacco aereo devastante minaccia di far esplodere una diga: decine di famiglie a rischio inondazione

Le autorità della regione russa di Belgorod hanno annunciato che un attacco aereo ucraino ha danneggiato una diga e che stanno attualmente valutando la possibilità di evacuare decine di famiglie a rischio inondazione. Il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, ha spiegato su Telegram che attualmente sussiste il rischio di un secondo attacco ucraino volto a distruggere completamente la diga. Se ciò dovesse accadere, ci sarebbe il rischio di inondazioni nella pianura fluviale della regione di Kharkiv, in Ucraina, parzialmente occupata dalla Russia, “e in diversi dei nostri centri abitati, dove risiedono circa mille persone”. Per questo motivo, Gladkov ha annunciato di aver iniziato ad offrire “alloggi temporanei” a Belgorod “ai residenti a rischio inondazione che non hanno dove andare”.