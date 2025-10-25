Attacco aereo russo: il ministro tedesco Reiche costretto a rifugiarsi in uno scantinato

Il ministro dell’Economia della Germania, Katherina Reiche, ha dovuto rifugiarsi in uno scantinato ieri sera durante un attacco aereo russo sulla capitale ucraina, Kiev. Reihe ha parlato oggi in conferenza stampa di un’esperienza straziante, osservando come per gli ucraini, purtroppo, si tratti di una triste quotidianità. “La notte scorsa ho avuto ancora una volta chiaro il fatto che gli attacchi della Russia alla popolazione ucraina mirano a logorarla”, ha osservato. Reihe è arrivata in Ucraina ieri con una delegazione economica per una visita di più giorni. Il ministro tedesco ha promesso aiuti al Paese per ricostruire le infrastrutture energetiche distrutte. La Germania non abbandonerà gli ucraini, ha assicurato.