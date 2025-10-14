Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma: il motivo

Un aereo in volo da Sharm el-Sheikh a Roma ha dovuto fare un atterraggio di sicurezza a Napoli. A bordo del volo WizzAir vi erano molti turisti e anche la stampa, giornalisti e operatori, che hanno seguito il summit di pace su Gaza nella città sul Mar Rosso, a cui ha partecipato anche il Premier Giorgia Meloni. Il motivo dell’atterraggio di sicurezza un sospetto di fumo nella stiva. Dopo l’atterraggio, i Vigili del Fuoco hanno fatto un primo controllo al velivolo che, dopo lo sbarco dei passeggeri, dovrebbe essere sottoposto a nuove verifiche.