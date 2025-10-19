Attimi di tensione alla “Tre Monti”: cavalli in fuga tra i corridori

Due cavalli sono fuggiti all’intersezione tra le vie Pediano e Bergullo a Imola durante lo svolgimento della gara podistica ‘Tre Monti‘, correndo verso il percorso della competizione. Gli animali, senza capestro e spaventati, hanno creato una situazione di potenziale pericolo per i corridori e per sé stessi. Una pattuglia della Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese è intervenuta prontamente: gli agenti, utilizzando una corda come capestro improvvisato, hanno contenuto i cavalli e li hanno tranquillizzati fino all’arrivo dei proprietari, permettendo il proseguimento regolare della manifestazione.

“Sono felicemente colpito dall’intraprendenza e dalla competenza della pattuglia – osserva in una nota il comandante della Polizia Locale, Massimiliano Galloni.- che, senza alcun preavviso trovatasi in una difficile situazione, con alcune corde e creatività ha saputo improvvisare e raggiungere lo scopo di garantire la sicurezza”.