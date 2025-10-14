Auto elettrica in fiamme, non si aprono le portiere: morto il conducente | VIDEO

Un grave incidente stradale avvenuto lunedì nella città di Chengdu, nel Sud/Ovest della Cina, ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza delle maniglie delle portiere elettriche nei veicoli a batteria. Il sinistro, che ha coinvolto una berlina elettrica Xiaomi SU7, si è concluso in tragedia: il conducente è rimasto intrappolato nell’abitacolo mentre l’auto prendeva fuoco, e i soccorritori non sono riusciti ad aprire le portiere per salvarlo. Secondo quanto comunicato dalla polizia locale, la vittima è un uomo di 31 anni. Le prime indagini indicano che l’automobilista avrebbe perso il controllo del veicolo dopo aver urtato un’altra auto, superando la barriera spartitraffico e finendo contro un’aiuola. Il mezzo ha preso fuoco poco dopo l’impatto e il conducente è deceduto sul posto.

Sebbene la polizia non abbia confermato ufficialmente il modello dell’auto, diversi media cinesi e video circolati su piattaforme social come Weibo mostrano chiaramente una Xiaomi SU7 avvolta dalle fiamme. Le immagini testimoniano i disperati tentativi dei passanti di aprire le portiere del veicolo, senza riuscirci.

La notizia ha avuto immediate ripercussioni sui mercati: le azioni di Xiaomi Corp. sono crollate fino all’8,7% nella giornata di lunedì, il calo più marcato da aprile.

L’incidente arriva a pochi mesi da un altro episodio mortale che aveva coinvolto una Xiaomi SU7 su un’autostrada cinese, alimentando le polemiche sui sistemi di guida assistita e, ancora una volta, sulle maniglie elettroniche delle auto elettriche. Questi dispositivi, infatti, possono risultare inutilizzabili in caso di guasto elettrico o perdita di alimentazione, rendendo difficoltosa o impossibile l’apertura delle portiere.

Negli ultimi mesi, la questione è finita anche sotto la lente dei regolatori internazionali. A settembre, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) statunitense ha aperto un’indagine su presunti difetti nelle maniglie del modello Tesla Model Y, mentre in Cina alcune autorità starebbero valutando un possibile divieto dei design completamente a scomparsa.