Auto elettriche: in Norvegia la vaglio la fine delle agevolazioni fiscali entro il 2027

La Norvegia, leader mondiale nella diffusione dei veicoli elettrici, si prepara a dire addio all’esenzione IVA sull’acquisto di auto a zero emissioni entro il 2027: è quanto ha annunciato il governo laburista nella legge di bilancio 2026, che prevede una riduzione progressiva dei benefici fiscali. La soglia di prezzo esente da IVA passerà dalle attuali 500.000 corone (42.500 euro) a 300.000 nel 2026, per poi essere completamente abolita l’anno successivo. Secondo il ministro delle Finanze Jens Stoltenberg, la misura riflette il successo della politica ambientale norvegese: “Ci siamo prefissati l’obiettivo di avere tutte le nuove autovetture elettriche entro il 2025 e, con una quota di veicoli elettrici del 95% quest’anno, possiamo affermare che l’obiettivo è stato praticamente raggiunto. Per questo motivo è giunto il momento di eliminare gradualmente gli incentivi”. Parallelamente, il governo intende aumentare le imposte sui veicoli a combustione, mantenendo un vantaggio economico per le auto elettriche.

Non mancano però le critiche. Christina Bu, segretaria generale dell’Associazione Norvegese dei Veicoli Elettrici, ha definito la decisione “una notizia orribile per la politica climatica”, temendo un aumento dei prezzi. L’esenzione IVA pesa attualmente per 17,5 miliardi di corone (1,5 miliardi di euro) sulle finanze pubbliche.