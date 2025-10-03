Auto, fase di forte turbolenza in Francia e Germania: cosa sta succedendo

Fabbriche ferme presso i due principali costruttori europei, Volkswagen e Stellantis, fornitori che licenziano in massa in Germania, il passaggio all’elettrico più difficile del previsto: il settore automobilistico sta attraversando una fase di forte turbolenza in Francia e Germania. Oggi Renault ha confermato di stare “riflettendo di fronte alle incertezze del mercato”, dopo che la stampa aveva riportato la notizia di 3mila licenziamenti in tutto il mondo, compresa la sede di Boulogne-Billancourt, vicino a Parigi. Il gruppo ha precisato di non aver ancora preso “alcuna decisione”.

Già alla fine di luglio aveva annunciato il congelamento delle assunzioni a livello mondiale fino alla fine dell’anno, ad eccezione degli operai nelle fabbriche. I costruttori europei sono penalizzati dal calo delle vendite nel continente e da un mercato dell’elettrico che fatica a decollare nonostante la normativa europea che vieterà i veicoli termici entro il 2035 all’interno dell’Ue. In Germania, stanno inoltre attraversando un periodo difficile a causa degli elevati costi energetici e della perdita di competitività a livello internazionale. Si moltiplicano gli annunci che colpiscono le fabbriche oltre Reno.

La mossa di Volkswagen

Volkswagen sospenderà per una settimana in ottobre la produzione in due stabilimenti dedicati ai modelli elettrici. Il gruppo ha parlato di “grande incertezza” con “il conflitto doganale con gli Stati Uniti e il dibattito sull’uscita dal motore termico”. Il gigante dei dieci marchi (Audi, Skoda, Seat…) ha rivisto al ribasso le sue previsioni per il 2025, dopo l’avvertimento della sua filiale Porsche che rinvia l’uscita di alcuni modelli elettrici e lancia nuovi modelli con motori termici e ibridi. Il marchio di lusso prevede inoltre di licenziare la maggior parte dei dipendenti della sua divisione batterie Cellforce, che non è mai riuscita a raggiungere i colossi asiatici del settore. Anche i fornitori di componenti non sono stati risparmiati. Questa settimana, la tedesca ZF ha annunciato che avrebbe tagliato 7.600 posti di lavoro, seguendo l’esempio di Bosch. Il primo fornitore mondiale di componenti ha deciso alla fine di settembre di tagliare altri 13.000 posti di lavoro in Germania (il 3% della sua forza lavoro mondiale), che si aggiungono ai 9.000 tagli annunciati dal 2024. A metà settembre, Ford aveva preannunciato la soppressione di 1.000 posti di lavoro nel suo stabilimento di Colonia, dedicato alla produzione di veicoli elettrici, dopo aver annunciato a luglio la soppressione di 4.000 posti di lavoro in Europa.

In un’industria tedesca in crisi che non risparmia nessun settore, quello automobilistico registra il bilancio peggiore in termini di occupazione: secondo uno studio della società EY, alla fine di giugno erano stati soppressi circa 51.500 posti di lavoro (il 7% dell’organico) in un anno. Il mercato europeo non ha mai recuperato il livello pre-Covid. “Prima della crisi (sanitaria), l’industria europea produce circa 19 milioni di unità (di automobili all’anno, ndr). Ora siamo sulla buona strada per raggiungere i 15 milioni di unità”, ha recentemente ricordato il capo di Stellantis Antonio Filosa, “e l’Europa è l’unica tra le grandi regioni a registrare un calo così rapido”. In Francia, nonostante gli aiuti all’acquisto da parte del governo, le vendite nei primi nove mesi del 2025 rappresentano solo i tre quarti delle vendite nello stesso periodo del 2019, secondo la Plateforme automobile (PFA), l’associazione dei costruttori. Secondo uno studio della PFA pubblicato a giugno, entro il 2035 nel Paese potrebbero andare persi circa 75.000 posti di lavoro nel settore automobilistico, mentre dal 2020 ne sono già stati eliminati 40.000, pari a oltre il 10% della forza lavoro.

L’annuncio di Stellantis

Stellantis ha recentemente annunciato la chiusura di diversi suoi stabilimenti per diversi giorni a Poissy, Sochaux e Mulhouse, dopo annunci simili riguardanti siti in Germania, Spagna, Polonia e Italia. Il gruppo, che conta 14 marchi (Citroen, Fiat, Opel, Peugeot…), spiega di voler “adattare il ritmo di produzione a un mercato europeo difficile”. Mentre il settore punta sullo sviluppo dell’elettrico, i costruttori francesi e tedeschi denunciano l’obbligo di convertirsi con la forza. Al salone dell’auto di Monaco, a settembre, Volkswagen, Stellantis, BMW e Mercedes-Benz hanno messo in discussione l’obiettivo zero emissioni entro il 2035 fissato da Bruxelles. Gli europei subiscono infine l’ascesa dei costruttori cinesi, come il gigante BYD, le cui vendite stanno registrando una crescita esponenziale, anche se rimangono ancora molto minoritarie.