Auto, la Nissan sviluppa un miniveicolo elettrico alimentato a energia solare

La Nissan ha annunciato che presenterà un prototipo di miniveicolo elettrico, ricaricabile tramite un sistema di generazione di energia solare integrato a bordo, in occasione del Japan Mobility Show che aprirà i battenti alla fine del mese a Tokyo. Ne dà riscontro il Japan Times. Il prototipo, basato sul miniveicolo elettrico Sakura della casa automobilistica giapponese, è dotato di un pannello solare montato sul tetto. Quando il veicolo è parcheggiato un pannello aggiuntivo fuoriesce in avanti, come se si trattasse di un’estensione del tetto, aumentando così la capacità di generazione di energia di oltre il 60%. Se il sistema genera elettricità sufficiente a garantire un’autonomia annuale fino a 3.000 chilometri, il veicolo può eliminare la necessità di ricarica dalla rete elettrica se utilizzato principalmente per tragitti brevi, ad esempio per recarsi al lavoro o per lo shopping, ha affermato la Nissan.

La maggior parte della ricerca sui veicoli elettrici a energia solare si concentra sul miglioramento dell’efficienza di generazione di energia dei pannelli compatti, facendo lievitare i costi. Il prototipo della Nissan, invece, aumenta la superficie totale dei pannelli solari per mantenere basso il prezzo, pur garantendo una potenza sufficiente. Il Japan Mobility Show sarà aperto al pubblico dal 31 ottobre al 9 novembre presso il centro espositivo Tokyo Big Sight, dove il prototipo sarà esposto in una sezione dedicata alla mobilità del futuro.