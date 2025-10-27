Avaria al motore: ammaraggio d’emergenza nel porto di Napoli

Ammaraggio d’emergenza nel pomeriggio nello specchio d’acqua del porto di Napoli per un aereo superleggero, un Cesna 206, che aveva avuto un’avaria al motore. La manovra – informa una nota della Guardia Costiera – non ha avuto conseguenze né per le due persone a bordo – il pilota e un passeggero, soccorsi dagli uomini delle Capitanerie – né per il velivolo: il Cesna era infatti dotato di pattini per l’ammaraggio ed è in condizioni tali da poter essere rimorchiato in un vicino cantiere. Nel tratto di mare dove si è verificato l’ammaraggio sono intervenute due unità navali della Guardia Costiera. Sono in corso di accertamento la dinamica e le cause dell’incidente.