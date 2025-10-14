Avvistati nuovi droni sconosciuti durante un’esercitazione Nato: la chiara allusione sull’incidente

Le truppe olandesi dispiegate in Polonia hanno recentemente rilevato droni sconosciuti che hanno interrotto le loro comunicazioni durante un’esercitazione Nato, in un nuovo incidente che testimonia la crescente attività non identificata nello spazio aereo dell’Europa orientale. I militari non disponevano di sistemi anti-drone al momento dell’avvistamento, avvenuto durante esercitazioni di addestramento aereo su larga scala che hanno coinvolto anche Germania e Stati Uniti, come confermato martedì da fonti del ministero della Difesa all’emittente pubblica olandese Nos.

L’equipaggiamento anti-drone è stato inviato dai Paesi Bassi poco dopo. “Non c’era alcuna minaccia diretta. Siamo piuttosto lontani dal confine russo. Abbiamo imparato subito e adattato le nostre misure”, ha dichiarato il Generale di Brigata Frank Grandia.

I droni durante le esercitazioni

Le esercitazioni si stavano svolgendo presso un aeroporto polacco quando sono comparsi piccoli droni, interrompendo le comunicazioni. L’identità dei droni è sconosciuta, sebbene Grandia abbia ammesso che “ci sono attori con uno straordinario interesse per ciò che facciamo e che seguono le nostre esercitazioni”, una chiara allusione alla Russia, alla quale queste violazioni dello spazio aereo sono spesso attribuite. La manovra è stata modificata ma non sospesa, e i droni alla fine sono ripartiti.

Nelle scorse settimane, la Polonia ha segnalato ripetute incursioni di droni non identificati e puntato il dito sul Cremlino, che ha negato o evitato di commentare. L’esercito polacco ha abbattuto diversi di questi velivoli con il supporto dei caccia F-35 olandesi che contribuiscono al monitoraggio dello spazio aereo della Nato sull’Europa orientale. Varsavia ha anche ordinato decolli preventivi di aerei in risposta alle minacce di attacchi con droni contro la vicina Ucraina. Il governo olandese ha annunciato la scorsa settimana la creazione di un’area di test per droni sul Mare del Nord, con l’obiettivo di rafforzare le difese aeree della Nato.