Bambino di 3 anni morso al volto da un cane a Nervesa della Battaglia: il piccolo gravemente ferito

Il piccolo, gravemente ferito, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Treviso. Il cane, un Pastore del Lagorai, è regolarmente vaccinato e di proprietà della compagna del nonno

Cane bambino soccorso
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Un bambino di 3 anni oggi a Nervesa della Battaglia (Treviso) è stato morso al volto – sul labbro e sulla parte inferiore dell’occhio sinistro – da un cane di razza Pastore del Lagorai mentre stava giocando con l’animale nella cucina della casa del nonno. Il cane, di circa 2 anni e mezzo, regolarmente vaccinato, è di proprietà della compagna del nonno. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 di Montebelluna e l’elisoccorso di Treviso che ha trasportato il piccolo all’ospedale di Treviso. Il bambino è gravemente ferito ma non rischia la vita.

