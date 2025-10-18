Bangladesh, spaventoso incendio all’aeroporto di Dacca: stop ai voli | VIDEO

Un violento incendio è divampato nel terminal merci dell’Hazrat Shahjalal International Airport, l’aeroporto internazionale di Dacca, capitale del Bangladesh. Tutti i voli sono sospesi nel principale scalo del Paese, secondo quanto riferisce Al Arabiya. Il terminal principale dell’aeroporto non è stato interessato, ma dense nuvole di fumo nero si sono alzate sulla pista. Talha Bin Zasim, un portavoce del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, ha confermato che sono al lavoro 32 mezzi antincendio. Oltre ai Vigili del Fuoco, stando a quanto reso noto dalle autorità, sono state mobilitate unità dell’Aeronautica e della Marina.

Le cause dell’incendio non sono ancora chiare. Moinul Ahsan, un alto funzionario della Direzione Sanitaria, ha dichiarato che almeno quattro persone sono state ricoverate in ospedale con ferite lievi.