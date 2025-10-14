Blue Origin e Space Force per potenziare Cape Canaveral: 78 milioni per nuova infrastruttura

La U.S. Space Force ha assegnato a Blue Origin un contratto da 78,2 milioni di dollari per ampliare la capacità di elaborazione e preparazione dei satelliti presso la Cape Canaveral Space Force Station, in Florida. L’accordo triennale è stato ottenuto attraverso una procedura di Commercial Solutions Opening (CSO), uno strumento del governo statunitense pensato per incoraggiare la collaborazione con l’industria privata e favorire l’innovazione tecnologica attraverso una condivisione dei costi. Secondo le autorità militari, l’espansione delle infrastrutture a terra è diventata una necessità urgente per sostenere la crescente domanda di lanci dal più trafficato spazioporto del Paese.

Un collo di bottiglia sulla Space Coast

Negli ultimi anni, la frequenza dei lanci da Cape Canaveral è aumentata in modo esponenziale, e le previsioni indicano un’ulteriore accelerazione. Tuttavia, se le rampe di lancio e le infrastrutture di supporto riescono a sostenere il ritmo crescente, le strutture di processamento satellitare – le cosiddette cleanroom, dove i carichi utili vengono testati, alimentati e integrati sui razzi – stanno diventando un punto critico.

Il problema è aggravato dal successo delle missioni rideshare di SpaceX, in cui decine di piccoli satelliti di diversi clienti condividono un singolo vettore. Ogni payload richiede test e protocolli di sicurezza specifici, aumentando la pressione sulle sale bianche disponibili.

Il ruolo di Blue Origin nella nuova infrastruttura

Blue Origin, la compagnia spaziale fondata da Jeff Bezos, sta ampliando rapidamente la propria presenza sulla Space Coast. L’azienda gestisce il Launch Complex 36, dove è in corso la preparazione del secondo lancio del razzo pesante New Glenn. Il sito comprende già vaste aree per l’integrazione dei veicoli e per la gestione dei carichi utili.

Il nuovo progetto con la U.S. Space Force prevede la costruzione di una struttura avanzata di processamento dei satelliti, progettata per supportare diversi vettori di lancio commerciali e governativi.

Un trend di investimenti strategici

L’accordo segue un’iniziativa analoga firmata lo scorso aprile con Lockheed Martin’s Astrotech Space Operations, che ha ricevuto 77,5 milioni di dollari per potenziare le strutture di processamento satellitare alla Vandenberg Space Force Base, in California.

Con questi investimenti, la Space Force mira a garantire un accesso affidabile e continuo allo Spazio, elemento chiave sia per la difesa nazionale che per la competitività del settore spaziale commerciale statunitense.