Bomba Day a Verona: terminato il disinnesco, riaperta la A4

Si sono concluse a Verona le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico risalente alla II Guerra Mondiale, scoperto in un cantiere di via Apollo, nel quartiere Sacra Famiglia, non lontano dal casello autostradale di Verona Sud. Poco prima delle 11 il tratto dell’autostrada A4 Milano-Venezia, chiuso dalle 07:30 per motivi di sicurezza, è stato riaperto al traffico: durante l’intervento erano previste le uscite obbligatorie ai caselli di Verona Est per i veicoli provenienti da Venezia e di Verona Nord, sull’A22, per quelli in arrivo da Milano. Ripristinata anche la viabilità lungo la Tangenziale Sud.

L’operazione di bonifica, che ha richiesto l’evacuazione di circa 1.400 residenti, è stata condotta dai militari dell’8º Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago (Verona). L’ordigno, messo in sicurezza, è stato trasferito a Sommacampagna, dove verrà fatto brillare nella giornata di domani.