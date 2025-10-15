Bonus Veicoli Elettrici 2025: la Tesla Model 3 Long Range più accessibile che mai grazie ai nuovi incentivi

Con l’introduzione del nuovo “Bonus Veicoli Elettrici 2025”, Tesla rivede al ribasso il prezzo della Model 3 Long Range a trazione posteriore, che ora parte da 42.690 euro. Grazie alla combinazione tra incentivo statale e Tesla Bonus, i clienti italiani che rispettano i requisiti di accesso potranno acquistare questa versione a partire da 31.690 euro. Si tratta di un prezzo senza precedenti per una Tesla Long Range, un’auto che unisce grande autonomia, tecnologie all’avanguardia e prestazioni di alto livello. Con questa politica di prezzi aggressiva, Tesla consolida la propria leadership nel mercato europeo dei veicoli elettrici, contribuendo a rendere la mobilità sostenibile più accessibile che mai.
Le Tesla che rientrano nel Bonus 2025
Il nuovo incentivo statale riguarda tre modelli Tesla, proposti a condizioni estremamente vantaggiose:
- Model 3 a trazione posteriore: da 24.990 €
- Model 3 Long Range a trazione posteriore: da 31.690 €
- Model Y Standard: da 28.990 €
Come richiedere l’incentivo
Chi desidera approfittare del Bonus può manifestare il proprio interesse tramite il sito ufficiale Tesla. La procedura completa prevede pochi semplici passaggi:
- Presentare la richiesta di incentivo sul portale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- Effettuare l’ordine Tesla scegliendo come metodo di pagamento “Contanti” o “Maxirata” tramite l’app Tesla.
- Inviare la documentazione richiesta al proprio consulente Tesla per la consegna.
- Attendere la conferma dell’incentivo nell’Accordo d’ordine.
- Concludere le operazioni di pre-consegna, consegnando l’eventuale veicolo da rottamare nel giorno del ritiro della nuova Tesla.
Un passo avanti verso la transizione ecologica
Il Decreto dell’8 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2025, fa parte del programma di incentivi previsti dal PNRR per favorire la sostituzione dei veicoli più inquinanti con mezzi completamente elettrici. Possono accedere al contributo le persone fisiche con ISEE fino a 30.000 euro, in possesso dei requisiti indicati nel decreto. Il Tesla Bonus sarà applicabile una volta resa operativa la procedura prevista dal provvedimento ministeriale.
Tesla punta ancora sull’accessibilità
Con questa iniziativa, Tesla ribadisce il proprio impegno nel rendere la mobilità elettrica sempre più conveniente e inclusiva, senza rinunciare a qualità, sicurezza e performance. Un ulteriore passo nella missione dell’azienda: accelerare la transizione globale verso un futuro a zero emissioni.