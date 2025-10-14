Brasile, blackout di alcune ore in 23 Stati: cosa è successo

Un blackout ha colpito la scorsa notte il Brasile, lasciando al buio per alcune ore il Distretto Federale e almeno 23 Stati (su 26) in tutte le regioni del Paese. L’interruzione di corrente si è verificata poco dopo la mezzanotte, quando le diverse compagnie elettriche degli Stati hanno iniziato a segnalare una “interferenza” nel Sistema interconnesso nazionale (Sin). L’Operatore nazionale del Sistema elettrico (Ons) ha subito dopo confermato l’interruzione di circa 10mila megawatt di carico e ha avviato immediatamente azioni congiunte per il ripristino dell’energia nelle aree colpite.

Tra le misure di emergenza sono state attivate alcune centrali termoelettriche in diverse regioni del Paese.

La causa del blackout

Secondo il Ministero dell’Energia, l’incidente è stato causato da un incendio nella sottostazione di Bateias, nella regione metropolitana di Curitiba (Paraná), la cui causa è oggetto di indagini. La Compagnia paranaense dell’Energia (Copel), responsabile della struttura, ha precisato che i Vigili del Fuoco hanno rapidamente controllato l’incendio e nessun equipaggiamento della Copel o di altre aziende presenti nella sottostazione è stato danneggiato. L’Agenzia nazionale dell’Energia elettrica (Aneel) invierà oggi ispettori per verificare la sottostazione e individuare le cause del guasto.

Il Ministro Alexandre Silveira ha definito l’evento un “problema elettrico puntuale” e ha escluso che si tratti di una carenza di energia. Sempre oggi è prevista una riunione preliminare per fare il punto sulle cause dell’incidente.