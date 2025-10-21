Briefing sul programma Copernicus e il lancio di Sentinel-1D: il calendario dell’ESA

ESA, Commissione Europea, Thales Alenia Space e Arianespace presentano una serie di sessioni informative sul programma Copernicus e il lancio di Sentinel-1D

L’ESA (Agenzia Spaziale Europea), in collaborazione con la Commissione Europea, Thales Alenia Space e Arianespace, invita i media a partecipare a una serie di briefing online in vista del lancio di Sentinel-1D. Queste sessioni in diverse lingue offriranno approfondimenti esclusivi sulla missione, i suoi obiettivi e gli sforzi di collaborazione alla base del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus.

Il calendario

29 ottobre, 14:00-15:00 CET (tedesco)

Relatori:

  • Julia Kubanek, Coordinatrice della campagna dei programmi di osservazione della Terra, ESA
  • Hugo Zunker, Policy Officer, DG Industria della difesa e spazio (DG DEFIS), Unità D3 – Osservazione della Terra, Commissione europea.

29 ottobre, 15:00–16:00 CET (spagnolo)

Relatori:

  • Ramon Torres Cuesta, Senior advisor per Copernicus, ESA

30 ottobre, 08:30–09:30 CET (inglese)

Relatori:

  • Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra, ESA
  • Mauro Facchini, Responsabile dell’unità Copernicus, Commissione europea (DEFIS)
  • Giampiero Di Paolo, Amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia
  • David Cavaillolès, Amministratore delegato, Arianespace.

30 ottobre, 09:30–10:30 CET (francese)

Relatori:

  • Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra, ESA
  • Mauro Facchini, Responsabile dell’unità Copernicus, Commissione europea (DEFIS)
  • Nicola Saggini, Responsabile Attività del Centro integrazione satelliti, Thales Alenia Space
  • David Cavaillolès, Amministratore delegato, Arianespace

30 ottobre, 10:30–11:30 CET (italiano)

Relatori:

  • Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra, ESA
  • Mauro Facchini, Responsabile dell’unità Copernicus, Commissione europea (DEFIS)
  • Enrico Zampolini, Vicepresidente del Dominio Osservazione e Navigazione Italia, Thales Alenia Space.

