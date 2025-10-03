Brusco calo delle temperature in Alto Adige: -6°C a Sesto Pusteria

In Alto Adige si registra un brusco calo delle temperature, con valori scesi sotto lo zero in molte località durante la notte. Bolzano segna +9°C, mentre a Brunico e Dobbiaco la colonnina si è fermata a zero. A Sesto Pusteria si sono toccati i -6°C e oltre i 3mila metri le temperature si avvicinano ai -10°C. Considerato il freddo previsto anche nei prossimi giorni, il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati ha autorizzato in via straordinaria l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento domestici dal 6 ottobre, per un massimo di 7 ore al giorno, in deroga al periodo ordinario fissato tra il 15 ottobre e il 15 aprile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.