Bufera di neve sull’Everest: 1 morto e centinaia di persone salvate

Un escursionista è morto a causa della violenta bufera di neve che nelle ultime ore ha colpito le regioni montuose del Nord/Ovest della Cina. La neve ha sommerso diverse tende, intrappolando circa mille persone. Prosegue senza sosta l’imponente operazione di soccorso sul versante orientale del Monte Everest. I soccorritori sono riusciti a mettere in salvo centinaia di escursionisti, ma le frane e le inondazioni rendono difficile raggiungere tutte le zone colpite. Secondo l’emittente statale CCTV, sono stati stabiliti contatti con un gruppo di 200 persone ancora bloccate sulle pendici della Karma Valley, che supera i 4mila metri di altitudine.