Bufera di neve sull’Everest, escursionisti bloccati: centinaia tratti in salvo

Quasi mille persone sono rimaste bloccate da una violenta tempesta negli accampamenti sul versante orientale dell’Everest. Le autorità hanno avviato una vasta operazione di soccorso: diverse centinaia di escursionisti sono già state trasferite in sicurezza nella cittadina di Qudang. Secondo quanto riferito dalla China Central Television (CCTV), i visitatori avevano scelto di approfittare degli 8 giorni di vacanza per la Festa Nazionale cinese per esplorare la remota valle di Karma, situata a un’altitudine media di 4.200 metri e punto di accesso al versante orientale Kangshung dell’Everest. Tuttavia, sono stati colti di sorpresa da intense nevicate durate 2 giorni consecutivi.

Per liberare i sentieri ostruiti, centinaia di abitanti del villaggio, insieme a squadre di soccorritori, sono stati mobilitati per sgomberare la neve. La parete Nord dell’Everest, raggiungibile facilmente grazie a una strada asfaltata, continua a richiamare numerosi turisti, in particolare nel mese di ottobre, quando si conclude la stagione dei monsoni indiani.