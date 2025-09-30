Buongiorno, Buon Ottobre 2025! IMMAGINI nuove e FRASI originali

Buongiorno e Buon 1° Ottobre 2025! Ottobre ci accoglie con il cuore dell’autunno: la natura si veste di calde sfumature di rosso, arancione e oro. Le giornate diventano più brevi, l’aria più frizzante e l’atmosfera assume un ritmo più raccolto e sereno. È il momento delle prime castagne, delle serate trascorse avvolti in una coperta con una tisana calda. Ottobre porta con sé una dolce malinconia, ma anche nuova energia, invitandoci a rallentare, riflettere e godere della quiete che ci circonda.
Buongiorno e buon Ottobre 2025, immagini nuove e frasi originali
In occasione dell’inizio del nuovo mese, proponiamo una selezione delle immagini più belle (gallery in alto) per augurare un “Buongiorno” speciale e un “buon inizio ottobre 2025”. Di seguito tante frasi originali.
- Buongiorno e buon 1° ottobre! Che questo mese porti con sé colori caldi, serenità e piccoli momenti di gioia
- Felice ottobre! Che le giornate più fresche e luminose di questo mese ti regalino energia e tranquillità
- Buongiorno! Ottobre è arrivato con le sue sfumature dorate: godiamoci ogni attimo di questo nuovo inizio
- Buon inizio ottobre! Che i profumi dell’autunno e le sue atmosfere calde riempiano il tuo cuore di pace
- Buongiorno e felice ottobre! Che ogni giorno di questo mese sia una piccola avventura da vivere con gioia
- Buon 1° ottobre! Tempo di foglie che cadono e di nuovi inizi: che sia un mese ricco di serenità e sorrisi
- Felice inizio ottobre! Che l’autunno ti porti dolcezza, riflessione e momenti di meraviglia quotidiana
- Buongiorno! Ottobre è qui: un mese di calde tonalità e nuove energie!
- Buon 1° ottobre! Che questo mese sia come una coperta calda in una giornata fresca: accogliente e confortante
- Buongiorno e buon ottobre! Lasciamo che la bellezza dell’autunno ci accompagni in ogni momento di questo mese speciale
Ecco i proverbi e i detti popolari più curiosi
Ottobre è il mese per antonomasia dell’autunno, mese ricco di detti e proverbi, legati prettamente alla vendemmia, al ciclo della natura, alle condizioni meteo e ai Santi.
Da Nord a Sud Italia, ecco i più curiosi:
- Ottobre gelato, ogni insetto è debellato
- Se di ottobre scroscia e tuona, l’invernata sarà buona
- Ottobre è bello, ma tieni pronto l’ombrello
- Ottobre, il vino è nelle doghe
- Ottobre: vino e cantina, da sera a mattina
- San Francesco tordo al desco
- Per la Madonna del Rosaio el petirosso xe de passaio
- Ottobre buone lepri col savore
- Per S. Reparata (8 ottobre), ogni oliva è inoliata
- Se piove per S. Gorgonio (9 ottobre), tutto ottobre è un demonio
- Per Santa Teresa prepara la tesa
- Per Santa Teresa tordi a distesa
- Santa Teresa, punto di stela
- Se piove per San Gallo piove per cento giorni
- Se fa bello a San Gallo fa bello fino a Natale
- Quand l’è bon temp e’ dì ad San Gall, u s’semna enca in fond a’l vall
- O molle o asciutto, per S. Luca (18 ottobre) semina tutto
- Se ottobre è piovarolo, è pure fungarolo
- Se di ottobre scroscia e tuona, l’invernata sarà buona
- Vento d’ottobre grida come l’orco: fa cader la ghianda che fa ingrassare il porco
- Ottobre è quasi matto, ma nessuno gli fa il ritratto
- Ottobre e marzo sono fratelli
- A san Simone (28 ottobre) butta via il ventaglio