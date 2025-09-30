Buongiorno, Buon Ottobre 2025! IMMAGINI nuove e FRASI originali

Buongiorno e Buon 1° Ottobre 2025! Ottobre ci accoglie con il cuore dell’autunno: la natura si veste di calde sfumature di rosso, arancione e oro. Le giornate diventano più brevi, l’aria più frizzante e l’atmosfera assume un ritmo più raccolto e sereno. È il momento delle prime castagne, delle serate trascorse avvolti in una coperta con una tisana calda. Ottobre porta con sé una dolce malinconia, ma anche nuova energia, invitandoci a rallentare, riflettere e godere della quiete che ci circonda.

Buongiorno e buon Ottobre 2025, immagini nuove e frasi originali

In occasione dell’inizio del nuovo mese, proponiamo una selezione delle immagini più belle (gallery in alto) per augurare un “Buongiorno” speciale e un “buon inizio ottobre 2025”. Di seguito tante frasi originali.

Buongiorno e buon 1° ottobre! Che questo mese porti con sé colori caldi, serenità e piccoli momenti di gioia

Felice ottobre! Che le giornate più fresche e luminose di questo mese ti regalino energia e tranquillità

Buongiorno! Ottobre è arrivato con le sue sfumature dorate: godiamoci ogni attimo di questo nuovo inizio

Buon inizio ottobre! Che i profumi dell’autunno e le sue atmosfere calde riempiano il tuo cuore di pace

Buongiorno e felice ottobre! Che ogni giorno di questo mese sia una piccola avventura da vivere con gioia

Buon 1° ottobre! Tempo di foglie che cadono e di nuovi inizi: che sia un mese ricco di serenità e sorrisi

Felice inizio ottobre! Che l’autunno ti porti dolcezza, riflessione e momenti di meraviglia quotidiana

Buongiorno! Ottobre è qui: un mese di calde tonalità e nuove energie!

Buon 1° ottobre! Che questo mese sia come una coperta calda in una giornata fresca: accogliente e confortante

Buongiorno e buon ottobre! Lasciamo che la bellezza dell’autunno ci accompagni in ogni momento di questo mese speciale

Ecco i proverbi e i detti popolari più curiosi

Ottobre è il mese per antonomasia dell’autunno, mese ricco di detti e proverbi, legati prettamente alla vendemmia, al ciclo della natura, alle condizioni meteo e ai Santi.

Da Nord a Sud Italia, ecco i più curiosi: