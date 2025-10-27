Caccia ed elicottero USA si schiantano nel Mar Cinese Meridionale

Due incidenti distinti hanno coinvolto un elicottero e un caccia della Marina statunitense nel Mar Cinese Meridionale durante operazioni dalla portaerei USS Nimitz. Un elicottero MH-60S Sea Hawk dello squadrone Helicopter Maritime Strike 73 è precipitato durante attività di routine, seguito circa mezz’ora dopo da un F/A-18F Super Hornet dello Strike Fighter Squadron 22. Tutti e 5 i membri degli equipaggi sono stati salvati e risultano in condizioni stabili. La Flotta del Pacifico della US Navy ha avviato indagini per determinare le cause degli incidenti, senza fornire dettagli sulla posizione esatta degli schianti. La Nimitz, in servizio dal 1975 e prossima al ritiro, stava rientrando nello stato di Washington dopo missioni in Medio Oriente legate ai conflitti in Israele, Gaza e Yemen. Gli Stati Uniti continuano a condurre operazioni di “libertà di navigazione” nel Mar Cinese Meridionale, area contesa che la Cina rivendica in contrasto con vari Paesi del Sud/Est asiatico.