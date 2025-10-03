Cade mentre cerca funghi: quarta vittima in 10 giorni nel VCO

Un uomo di 54 anni, Andrea Morandi, è morto in Val Divedro, nel Verbano-Cusio-Ossola, mentre cercava funghi. È il quarto cercatore di funghi che perde la vita in circostanze simili in 10 giorni nel VCO, nel nord del Piemonte. L’incidente è avvenuto nella zona di Paglino di Varzo, vicino al confine con la Svizzera. Morandi ieri era uscito per cercare funghi e non aveva fatto ritorno. Questa mattina è scattato l’allarme. Il corpo dell’uomo, che risiedeva a Varzo, è stato individuato grazie al sistema di individuazione dei cellulari caricato a bordo dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

Probabilmente, l’uomo è scivolato su un prato bagnato ed è caduto per alcuni metri finendo in un dirupo. Il corpo è stato poi recuperato dall’elicottero Drago arrivato in Ossola da Malpensa.