Calabria nella morsa del maltempo: nubifragio eccezionale a Cropani Marina, strade invase da acqua e fango

La Calabria è stata investita da un episodio di maltempo intenso e improvviso. Un temporale a carattere stazionario ha colpito la fascia ionica catanzarese, concentrandosi con forza su Cropani Marina. In meno di un’ora la rete di monitoraggio ha rilevato 75,4 mm di pioggia, un valore tipico dei fenomeni pluviometrici estremi, all’origine di allagamenti e disagi diffusi. L’evento è stato estremamente localizzato, coerente con i sistemi convettivi autunnali che si innescano quando aria molto umida interagisce con un profilo atmosferico instabile. L’elevata intensità oraria ha sovraccaricato il reticolo idraulico e le infrastrutture, generando fiumi di fango e accumuli detritici che hanno ostacolato la circolazione.

Criticità su strade e viabilità

Particolari problemi si sono registrati lungo la SS106 Ionica, tra Cropani e Steccato di Cutro, dove i detriti provenienti dalle colline sovrastanti hanno invaso la carreggiata. Il terreno, già provato, non ha retto al nuovo impulso di pioggia, trascinando materiale verso valle e rendendo necessari interventi di ripristino e messa in sicurezza.

Perché è accaduto

La combinazione di umidità elevata, mari ancora miti e instabilità in quota ha favorito lo sviluppo di celle temporalesche cariche di ‘energia’ e persistenti. In questo contesto, la Calabria ionica si conferma vulnerabile ai rovesci autorigeneranti, capaci di scaricare in poco tempo accumuli eccezionali su aree ristrette.

