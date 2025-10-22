Calcio sotto shock, terribile impatto con una mucca: calciatore muore sul colpo | VIDEO

Un talento del calcio brasiliano, Antony Ylano, è morto tragicamente in un incidente stradale a soli 20 anni. Il calciatore, che stava tornando dalla festa di compleanno di suo padre, è stato coinvolto in un drammatico scontro con una mucca che improvvisamente è apparsa sulla strada. L’incidente è avvenuto sulla BR-343, vicino alla città di Altos, nello stato di Piaui. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato il momento in cui Ylano ha colpito l’animale che sembrava essere parte di un gregge e che non aveva notato mentre procedeva sulla strada. Il corpo di Ylano è stato sbalzato sull’asfalto, mentre la mucca, gravemente ferita, tentava disperatamente di allontanarsi, trascinando le sue zampe posteriori.

Le forze dell’ordine hanno confermato che il giovane calciatore è morto sul colpo. Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine. Ylano, che aveva giocato per Altos e Fluminense-PI, aveva vinto il Campionato Statale di Piaui nel 2024 e nel 2025, ed era considerato una delle promesse più brillanti della regione.

I messaggi di cordoglio

Il club Piaui Esporte Clube ha pubblicato una dichiarazione ufficiale, esprimendo il proprio dolore per la prematura scomparsa del giovane attaccante. “Piaui Esporte Clube sta vivendo un momento di profondo dolore per la perdita di Antony Ylano, un ragazzo di 20 anni, vittima di un incidente nella città di Altos”, si legge nel comunicato. Ylano aveva vinto il Campionato Under-20 di Piaui, partecipato alla Coppa di Calcio Junior di São Paulo nel 2025 e alla Coppa del Nordest Under-20. “Ylano stava anche preparando il suo viaggio per la Coppa Brasile Under-20. Tutte le attività di oggi sono annullate in segno di rispetto per il nostro periodo di lutto”, ha aggiunto il club.

Anche l’Associação Atlética de Altos, il club con cui Ylano aveva iniziato la sua carriera, ha espresso il proprio cordoglio: “è con grande tristezza che l’Associazione Atletica di Altos ha ricevuto la notizia della morte di Antony Ylano, ex giocatore del nostro club, a causa di un incidente”.