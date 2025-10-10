Calo improvviso per il prezzo del petrolio: i motivi dietro il crollo

Il prezzo del petrolio cola a picco con le nuove minacce commerciali di Trump alla Cina. Il contratto del Wti per novembre perde oltre il 4% sulla piazza di New York arretrando a 59 dollari al barile. Il Brent quotato a Londra lascia sul terreno il 3,7% a 62,8 dollari. “Una delle politiche che stiamo valutando in questo momento è un massiccio incremento dei dazi sui prodotti cinesi che arrivano negli Stati Uniti. Ci sono molte altre contromisure che sono, allo stesso modo, sotto seria considerazione”: aveva scritto in un post su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.