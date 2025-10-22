Camminare poco, ma bene: ecco quanti passi servono per proteggere il cuore delle donne

Uno studio recente condotto dai ricercatori del Mass General Brigham evidenzia come anche un’attività fisica minima possa avere un impatto significativo sulla salute cardiovascolare delle donne anziane. La ricerca, pubblicata sul British Journal of Sports Medicine, ha coinvolto 13.547 donne con età media di 71,8 anni, monitorate tra il 2011 e il 2015 mediante accelerometri per registrare il numero di passi giornalieri. I risultati sono sorprendenti: raggiungere 4.000 passi uno o due giorni alla settimana riduce il rischio di mortalità del 26% e quello di malattie cardiovascolari del 27%, rispetto a chi non raggiunge mai questa soglia. Incrementare i passi a tre o più giorni alla settimana porta il beneficio fino a una riduzione del 40% del rischio di morte. Oltre i 4.000 passi, l’aumento della soglia non comporta ulteriori vantaggi significativi, indicando una soglia di protezione efficace già a livelli moderati di movimento.

Secondo I-Min Lee, epidemiologo presso l’ospedale di Boston e autore senior dello studio, i benefici sembrano legati al volume complessivo di passi piuttosto che alla frequenza settimanale. Ciò significa che le donne possono ottenere effetti simili camminando regolarmente tutti i giorni o concentrando i passi in pochi giorni della settimana. Lo studio sottolinea l’importanza di muoversi, anche poco, in un’epoca di crescente sedentarietà.