Campi Flegrei, aumenta la velocità del sollevamento del suolo: il bollettino INGV

I dati monitorati negli ultimi 15 giorni dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, relativi ai Campi Flegrei, evidenziano un aumento del sollevamento del suolo, con un valore medio preliminare di velocità mensile di sollevamento di circa 20 millimetri al mese. Lo riporta il bollettino settimanale dell’Osservatorio Vesuviano, pubblicato oggi, relativo al periodo 20-26 ottobre, durante il quale sono stati localizzati 178 terremoti con magnitudo massima di 2.8. 66 terremoti sono stati registrati nel corso di due sciami sismici: il primo dalle 02:37 UTC del 25 ottobre con 22 terremoti, avvenuti nell’area Pozzuoli-Agnano Pisciarelli; il secondo dalle 22:51 UTC del 25 ottobre con 44 terremoti, avvenuti nell’area Pozzuoli-Agnano Pisciarelli.

Nel 2025, la velocità massima di sollevamento del suolo era stata di circa 30 millimetri al mese, come evidenziato successivamente allo sciame sismico del 15-19 febbraio, fino alla fine di marzo. Dagli inizi di aprile, invece, si è continuato a registrare un sollevamento del suolo con valore medio mensile di circa 15 millimetri al mese. Il valore di 20 millimetri al mese, riportato nell’ultimo bollettino dell’Osservatorio Vesuviano, “è da ritenersi provvisorio, in attesa di ulteriori dati, che saranno disponibili nelle prossime settimane“, precisa l’INGV.

In relazione ai parametri geochimici monitorati, si conferma “il trend di lungo termine di riscaldamento del sistema idrotermale e di aumento dei flussi già noti”.

Alla luce di questo quadro dell’attività vulcanica, “non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine“, riporta ancora il bollettino.