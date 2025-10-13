Campi Flegrei, concluso nuovo sciame sismico: 26 terremoti a Pozzuoli

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato alle 17:01 di ieri nell’area dei Campi Flegrei

terremoto-earthquake sismografo

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuolila conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 17:01 del 12/10/2025 (UTC 15:01) e costituito in via preliminare da 26 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (26 localizzati) e magnitudo massima Md = 2.5 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei“. Si ricordi che la definizione di inizio e fine di uno sciame sismico nei Campi Flegrei segue dei criteri precisi. Di seguito l’elenco complessivo degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0.

campi flegrei

